Ханука 2022: следуйте этим шести советам, чтобы контролировать уровень сахара в крови

Пончики — обычное дело во время Хануки, но если вы страдаете диабетом, следуйте этим советам, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

Контролировать потребление сахара в праздничный сезон не значит ничего не есть. С помощью нескольких советов по здоровому питанию и образу жизни, позволяющих контролировать уровень сахара в крови, вы сможете насладиться праздником без стресса.

Об этом для медпортала HealthShots написал Комал Патель, клинический диетолог из Fit India, Diet Studio.

Шесть советов, как контролировать уровень сахара в крови во время Рождества

1. Планируйте заранее

Самое важное, что вы можете сделать, — это спланировать заранее здоровую пищу. Это поможет вам не съесть что-либо импульсивно или соблазниться всей вкусной едой вокруг вас.

2. Начните свой день со здорового жира

Ваше тело нуждается в здоровом жире, чтобы сбалансировать сахар, который вы будете потреблять позже в течение дня. Добавьте орехи, семена, кусочки авокадо или кокосовую стружку в утреннюю миску с овсянкой или йогуртом.

3. Помните о размере порций

Легко увлечься, когда все остальные едят сладости. Вам не запрещено есть эти угощения с друзьями и семьей, но убедитесь, что вы не переусердствуете.

4. Пейте много воды

Вода помогает сбалансировать естественный уровень pH вашего тела, что может помочь уменьшить тягу к еде и предотвратить переедание. Употребление достаточного количества воды в течение дня (особенно перед едой) поможет предотвратить слишком низкое или слишком высокое повышение уровня сахара в крови.

5. Регулярно гуляйте, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

По возможности гуляйте на свежем воздухе. Быстрая прогулка по кварталу поможет сохранить стабильный уровень сахара в крови и поможет оставаться активным в этот праздничный сезон.

6. Высыпайтесь

Легко не ложиться спать допоздна, смотря праздничные фильмы или играя в игры с друзьями и членами семьи до поздней ночи, из-за чего вам будет сложнее проснуться на работу или на учебу на следующее утро. Убедитесь, что вы много отдыхаете, чтобы ваше тело успело восстановиться после всех праздников.

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