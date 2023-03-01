Правительство анонсировало снижение тарифов на электричество

В результате снижения цены на уголь в Израиле снизят тарифы на электроэнергию. Так, потребители будут платить за услуги на 2% меньше, чем сейчас.

Об этом сообщает «Израильские трудовые будни«.

«Ожидается, что тариф на электроэнергию снизится на 2%. После падения цен на уголь», — говорится в сообщении.

В Ассоциации промышленников уже отреагировали на заявление о снижении тарифа на электроэнергию. В организации выразили надежду, что правительство сдержит свое обещание.

«Ожидаем, что министр финансов выполнит свое обещание отменить повышение тарифа на электроэнергию с начала года полностью, а не частично», — подчеркнули в Ассоциации.

Напомним, в начале года тариф на электроэнергию увеличился на 8,2% из-за роста стоимости угля в мире, который используется для производства электроэнергии. Однако в начале февраля тариф снизился на 1,5% в связи с отменой акциза на уголь в рамках программы правительства по снижению цен на продукты питания.

«Курсор» сообщал о том, что Минфин сделал шаг к заморозке тарифа на электроэнергию. В начале января ведомство опубликовало для общественного обсуждения проект указа о снижении акцизного налога, применимого к углю. Целью такого шага должно стать недопущение роста тарифа на электроэнергию. Так, согласно указу, налог на уголь будет снижен со 105,40 шекеля за тонну до 1 шекеля за тонну, что приведет к снижению тарифа на электроэнергию примерно на 2%.

Также «Курсор» сообщал, что за последние три месяца цена на уголь снизилась на приблизительно 50%, с $400 за тонну до менее чем $200 сегодня. Это значительное падение цен позволит Управлению электроэнергетики значительно снизить тариф на электроэнергию. Согласно расчетам Ассоциации производителей, скидка составит около 6%. Если скидка будет одобрена, ожидается, что она вступит в силу с 1 марта.