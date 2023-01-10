Минфин сделал шаг к заморозке тарифа на электроэнергию — СМИ

Согласно планам ведомства, налог на уголь будет снижен со 105,40 до 100 шекелей за тонну.

Министерство финансов во вторник, 10 января, опубликовало для общественного обсуждения проект указа о снижении акцизного налога, применимого к углю. Целью такого шага должно стать недопущение роста тарифа на электроэнергию.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Так, согласно указу, налог на уголь будет снижен со 105,40 шекеля за тонну до 1 шекеля за тонну, что приведет к снижению тарифа на электроэнергию примерно на 2%.

Как известно, с 1 января тариф на электроэнергию вырос на 8,2%. Однако источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что рассматриваются дополнительные меры, чтобы еще больше смягчить или даже отменить повышение тарифа на электроэнергию.

«В указе предлагается, чтобы отмена налога действовала до конца 2023 года. Ожидается, что потеря налоговых поступлений государства из-за этого указа составит 440 миллионов шекелей», — пишет издание.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал заморозить тарифы на электроэнергию, воду и налог на имущество, а на прошлой неделе впервые созвал «Экономический кабинет». В ходе обсуждения было принято решение заморозить повышение ставок генераторов инфляции полностью или частично еще до представления бюджета.

Как сообщал Курсор, через два дня после приведения к присяге нового кабинета Нетаниягу цены на газ и другие товары выросли. во-первых, выросли цены на бензин для автомобилей. Кроме того, цены на электроэнергию выросли на 8,2%, налог на имущество увеличился на 1,4%, также повысился тариф на воду.

Ранее Курсор информировал о том, что с 1 января 2023 года максимальные цены более чем на 1500 рецептурных лекарств с контролируемыми патентами снизились в среднем на 7,47% по сравнению с их ценой в 2022 году.

Также Курсор писал о том, что авиакомпания El Al на пять дней снизила цены билетов на разные направления.