Правительство Израиля рассмотрит возможность введения санкций против России

Израиль может в ближайшее время запретить российским олигархам, попавшим под санкции, использовать страну в качестве финансовой гавани для своих активов.

В воскресенье межминистерский комитет должен дать рекомендации правительству относительно санкций против России.

Один из сценариев, который потенциально может потребовать рассмотрения, например, как предотвратить использование российскими олигархами, попавшими под санкции, Израиля в качестве финансовой гавани для своих активов.

В настоящее время, по словам СМИ, не существует законодательства, которое бы препятствовало олигархам с израильским гражданством размещать свои деньги на банковских счетах здесь.

Курсор ранее писал, что украинская артиллерия уничтожила базу десантников РФ в Киевской области. Украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам. Они наносят точные удары, ликвидируя большое количество техники и живой силы оккупанта.

Кроме того, в результате нападения России на атомную станцию в Украине погибли 3 военных, 2 ранены. Ранее региональное военное управление заявило, что российские силы взяли станцию под свой контроль и что оперативный персонал обеспечивает его безопасную эксплуатацию.

Также сообщалось, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этому Украину. Российская военная техника была замечена в селе Поповка, территория РФ. Деревня находится на границе с Сумской областью. Речь идет о градах, которые направлены в сторону РФ. Предполагается, что российские оккупанты хотят устроить провокацию, чтобы обвинить в ней ВСУ.

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