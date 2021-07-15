Правительство намерено добиться снижения цен на продукты в супермаркетах

В правительстве запланировали проведение реформы, направленной на снижение цен на продукты в супермаркетах.

В частности, в минфине планируют упростить импорт многих товарных позиций, тем самым повысив глобальную конкуренцию.

Об этом сообщают Детали.

В частности, планируется устранить большинство административных ограничений на импорт продуктов.

В минфине хотят заменить принцип обязательной сертификации на принцип декларирования соответствия.

Планируется также упрощение схем для ввоза импортных продуктов.

Данные меры направлены на существенное удешевление стоимости жизни в Израиле и повышение конкуренции во многих отраслях.

В минфине рассчитывают, что реформа увеличит количество импорта в Израиль, в частности, молочных продуктов, замороженных овощей, косметики, бытовой техники и средств связи.

Благодаря этим мерам потребители в Израиле ежегодно смогут экономить до 5 млрд шекелей.

Проект данной реформы берет за основу опыт Швейцарии, которая в 2010 году открыла границы для импорта из ЕС.

Первым делом планируется заменить обязательную сертификацию при ввозе товаров, которая с учетом предварительного одобрения и тестирования занимает не менее 9 месяцев.

В качестве альтернативы предлагается на декларирование, в ходе которого импортер получит право самостоятельно проводить экспертизу на основе имеющихся документов о качестве продукции, либо при помощи сторонних организаций.

То есть, будет разрешен импорт товаров на основе подачи декларации соответствия израильским стандартам и при приложении лабораторного теста, подтверждающего это соответствие.

Переход на данный вид декларирования планируется уже к июню 2022 года.

Кроме того импортеры получат право ввозить товары по так называемому зеленому маршруту. Вместо декларации соответствия израильским требованиям, импортер может заявить о том, что товар уже соответствует условиям европейского регулирования и продается в одной из стран ЕС.

При помощи данного разрешения импортеры получат возможность мгновенно ввозить свою продукцию в Израиль.

Кроме того, ввозить товары разрешено будет и параллельным маршрутом. Импортер может продавать продукт, который уже продается в Израиле, на основании заявления, документа от производителя или лаборатории о том, что это тот же продукт, который уже присутствует на израильском рынке.

Ожидается, что реформа импорта встретит мощное сопротивление со стороны израильских производителей, которые могут утратить доминирующее положение на рынке.

Курсор уже сообщал, что в Израиле предлагают ввести динамическое ценообразование в продуктовых магазинах.