Правительство Нетаниягу доставляет Байдену «головную боль» – СМИ

Президент США Джо Байден начал испытывать проблемы с новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которое начало доставлять администрации американского лидера «головную боль».

Об этом сообщает AP News.

Спустя несколько дней после вступления в силу своего мандата Нетаниягу разозлил американских дипломатов посещением священного места в Иерусалиме, которое, по мнению некоторых, может быть предвестником других спорных шагов. В частности, речь идет о масштабном расширении строительства еврейских поселений на земле, на которую претендуют палестинцы.

Также правительство Нетаниягу приняло определенные меры против палестинцев, которые вступают в противоречие с несколькими недавними шагами Байдена по улучшению американо-палестинских отношений, в том числе восстановление помощи Палестинской администрации, которую сократили во время администрации Трампа, и разрешение палестинским официальным лицам посещать Соединенные Штаты.

Журналисты пишут, что новое правительство Израиля – нежелательное осложнение для команды национальной безопасности Байдена, стремящейся переключить внимание с Ближнего Востока на таких соперников, как Китай и *россия. Это также происходит, когда республиканцы берут под свой контроль Палату представителей и стремятся объявить Байдена недружественным Израилю в преддверии президентских выборов 2024 года.

На фоне этого президента США направляет своего советника по национальной безопасности в Израиль в середине января, чтобы предотвратить потенциально углубляющиеся разногласия между его администрацией и ее главным ближневосточным партнером. По словам представителей администрации, за этим визитом Джейка Салливана могут последовать другие визиты в Израиль на высоком уровне, в том числе визит госсекретаря Энтони Блинкена.

«Курсор» сообщал, что Байден назвал условие, при котором готов работать вместе с республиканцами.

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