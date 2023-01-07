Драма окончена: в США избрали спикера Палаты представителей

Республиканец Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США рано утром в субботу после того, как пошел на значительные уступки группе правых сторонников жесткой линии, которые поставили под сомнение способность партии управлять страной.

Об этом сообщает Reuters.

Победа Маккарти с перевесом 216-212 в 15-м туре голосования положила конец самому глубокому раздору Конгресса за более чем 160 лет. Его избрала менее чем половина членов Палаты представителей только потому, что шесть членов его собственной партии отказались от своих голосов — не поддержав Маккарти как лидера, но и не проголосовав за другого претендента.

«Я рад, что все закончилось», — сказал Маккарти.

Маккарти согласился с требованием сторонников жесткой линии, чтобы любой законодатель мог в любое время призвать к его смещению. Это резко сократит полномочия, которые он будет иметь при попытке принять закон по критическим вопросам, включая финансирование правительства, решение проблемы надвигающегося потолка национального долга и других кризисов.

Эти уступки, в том числе резкое сокращение расходов и другие ограничения на лидерство Маккарти, могут указывать на дальнейшие потрясения в ближайшие месяцы, особенно когда Конгрессу необходимо будет одобрить дальнейшее увеличение кредитных полномочий Соединенных Штатов на 31,4 триллиона долларов.

Некоторые сторонники жесткой линии поставили под сомнение готовность Маккарти балансировать на грани войны во время переговоров с президентом Джо Байденом. Они, в том числе председатель Freedom Coucus Скотт Перри и Чип Рой из Техаса, заявили, что уступки, которых они добились от Маккарти, облегчат применение такой тактики в этом году или заставят провести еще одно голосование за Маккарти, если он не оправдает их ожиданий.

Один из этих демократов, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, предупредил, что уступки, на которые Маккарти пошел ради победы, могут аукнуться ему.

«Уступки Кевина Маккарти экстремистам в его партии делают гораздо более вероятным, что MAGA, контролируемая республиканцами, вызовет закрытие правительства или дефолт с разрушительными последствиями для нашей страны», – сказал он.

Известно, что обладание молотком спикера даст Маккарти полномочия блокировать законодательную повестку дня Байдена, форсировать голосование за приоритеты республиканцев в экономике, энергетике и иммиграции и продвигать расследования в отношении Байдена, его администрации и его семьи.

Но Маккарти согласился на уступки, которые означают, что он будет иметь значительно меньшую власть, чем его предшественница, демократ Нэнси Пелоси, согласно источникам, участвовавшим в переговорах. Из-за этого ему будет трудно договориться о сделках с демократами в разделенном Вашингтоне.

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