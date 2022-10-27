Правительство одобрило соглашение о морской границе с Ливаном

Власти надеются на перспективу реализации договора.
Об этом 27 октября сообщил Maariv.
Руководитель правительства Яир Лапид перед подписанием газового соглашения охарактеризовал его как «политическое и экономическое достижение, укрепляющее нашу безопасность»
Ожидается, что соглашение о морской линии между Ливаном и Израилем будет подписано во второй половине дня. Премьер-министр сослался на достижение в начале специальной встречи для его одобрения: «Не каждый день вражеское государство признает Государство Израиль».
Ранее «Курсор» сообщал, что президент Ливана подписал соглашение о морской границе с Израилем.