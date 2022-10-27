Правительство одобрило соглашение о морской границе с Ливаном

Израиль позитивно оценил шаги Ливана о морском соглашении. В четверг, 27 октября, Мишель Аун, президент этой страны, подписал соответствующий документ, составленный при посредничестве США.

Власти надеются на перспективу реализации договора.

Об этом 27 октября сообщил Maariv.

Руководитель правительства Яир Лапид перед подписанием газового соглашения охарактеризовал его как «политическое и экономическое достижение, укрепляющее нашу безопасность»

Ожидается, что соглашение о морской линии между Ливаном и Израилем будет подписано во второй половине дня. Премьер-министр сослался на достижение в начале специальной встречи для его одобрения: «Не каждый день вражеское государство признает Государство Израиль».

Ранее «Курсор» сообщал, что президент Ливана подписал соглашение о морской границе с Израилем.