Исторический день! Президент Ливана подписал соглашение о морской границе с Израилем

Мишель Аун, президент Ливана, подписал в четверг, 27 октября, письмо, одобряющее историческое соглашение о морской границе его страны с Израилем, заключенное при посредничестве США.

Элиас Бу Сааб, советник главы государства по международному сотрудничеству, заявил, что событие знаменует собой начало «новой эры», а письмо будет передано официальным американским лицам в самом южном пограничном пункте Ливана Эн-Накура позже.

Об этом 27 октября сообщает Reuters.

Ливан окончательно одобрил сделку при посредничестве американских представителей. Она обозначает свою морскую границу с Израилем, ознаменовав дипломатический отход от десятилетий враждебности и возможное открытие для разведки морских месторождений, считает главный ливанский переговорщик Элиас Бу Сааб.

Посол США Амос Хохштейн выразил надежду, что морская сделка может стать «экономическим поворотным моментом для Ливана».

«Если одна сторона нарушает договор, обе стороны проигрывают», — добавил он.

Сделка, которую все три стороны приветствуют как историческое достижение, должна быть подписана отдельно высшими должностными лицами Ливана и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме после одобрения его кабинета. США официально объявят о вступлении договора в силу. Страны-подписанты формально все еще находящиеся в состоянии войны, представят в ООН свои новые координаты границы.

Беспрецедентный компромисс между враждебными государствами, сделка открывает способ разведки оффшорных энергетических ресурсов и ликвидирует один из источников потенциального конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой «Хизболла». Это может смягчить экономический кризис в Ливане.

Открытие оффшорной энергетики — хотя само по себе этого недостаточно для решения глубоких экономических проблем ливанцев — было бы большим благом. Решение обеспечит столь необходимую твердую валюту и, возможно, в один прекрасный день ослабит разрушительные отключения электроэнергии.

Ранее «Курсор» сообщал, что Верховный суд дал зеленый свет морскому соглашению с Ливаном.