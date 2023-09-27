Правительство выделило 1,5 млн шек. на помощь пережившим Холокост

В ближайшее время Управление по правам переживших Холокост получит финансирование.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил генеральному директору своего министерства перевести 1,5 миллиона шекелей по правам переживших Холокост.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

"Генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шелли сообщил, что указанная сумма будет немедленно переведена", - говорится в сообщении.

Так, на сегодняшнем заседании правительства депутат министра Маклев проинформировал премьер-министра Нетаниягу о ситуации, связанной с обширными сокращениями бюджетов в различных министерствах. Эти сокращения коснулись и бюджета Управления по правам переживших Холокоста, которое заботится о благосостоянии тысяч переживших времена Холокоста.

В результате Нетаниягу принял решение о выделении средств, которые будут направлены на помощь гражданам, пережившим Холокост.

Ранее мы писали, что наследникам жертв Холокоста вернули десятки земельных участков и миллионы шекелей. Так, на протяжении 2022 года государство вернуло гражданам в общей сложности около 200 объектов недвижимости оценочной стоимостью около 111 млн шекелей, а также деньги на общую сумму, превышающую 28 миллионов.

Напомним, в Израиле насчитывается около 150 тысяч граждан, переживших Катастрофу европейского еврейства. Их средний возраст составляет 85,7 лет. При этом более 57 тысяч человек нуждаются в постоянном медицинском уходе, и ежедневно умирают до 42 человек.