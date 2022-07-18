Правительство выделило миллионы на восстановление парка «Тель-Гезер»

Разработана и утверждена программа восстановления национального парка «Тель-Гезер», который был уничтожен в результате масштабного пожара.

Правительство Израиля объявило, что выделит четыре миллиона шекелей на восстановление национального парка «Тель-Гезер», большие площади которого были сожжены огнем.

Об этом сообщает издание Jpost.

Программа его восстановления была разработана премьер-министром Яиром Лапидом, министром строительства, министром по делам Иерусалима и диаспоры Зеевом Элькиным и министром туризма Йоэлем Резвозовым.

Известно, что национальный парк пострадал около двух недель назад от крупного пожара. Огонь распространился из сельскохозяйственных угодий мошава Бейт Узиэль. К счастью, по данным Управления природы и парков Израиля (INPA), древностям на этом месте не был нанесен необратимый ущерб.

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что археологический памятник «Тель-Гезер» имеет историческое и национальное значение, поэтому его восстановление является основной обязанностью правительства Израиля. Соответствующие министерства сотрудничали, чтобы обеспечить быструю и немедленную реакцию на причиненный ущерб.

Отметим, что Тель-Гезер — древний ханаанский город-государство. Археологические раскопки на его площади занимают около 13 гектаров (32 акра) и включают 26 слоев поселений, датируемых периодом энеолита до раннего римского периода, с 3500 г. до н.э. по 100 г. до н.э.

«Курсор» ранее писал, что на Голанских высотах в заповеднике «Нахаль ха-Завитан» произошел крупный пожар.