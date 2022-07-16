Большой пожар на севере Израиля: из заповедника Нахаль ха-Завитан эвакуируют людей

Из национального парка идет эвакуация туристов, шоссе 87 перекрыто для движения. Огонь пока не удается взять под контроль. Управление природы и парков направило туда своих сотрудников на помощь пожарным.

На Голанских высотах в заповеднике «Нахаль ха-Завитан» продолжается большой пожар. Спасатели и местные власти начали эвакуацию людей. Отметим, что пожар начался еще в середине дня.

В тушении огня принимают участие семь пожарных расчетов. Более того, приходится задействовать самолеты.

Эвакуация туристов проходит по 87 шоссе, а потому оно перекрыто для движения. Пока что ого не получается взять под контроль.

В Управлении природы и парков решили направить на место своих сотрудников, чтобы они помогали пожарным в организации эвакуации.

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