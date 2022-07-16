Большой пожар на севере Израиля: из заповедника Нахаль ха-Завитан эвакуируют людей

На Голанских высотах в заповеднике «Нахаль ха-Завитан» продолжается большой пожар. Спасатели и местные власти начали эвакуацию людей. Отметим, что пожар начался еще в середине дня.
В тушении огня принимают участие семь пожарных расчетов. Более того, приходится задействовать самолеты.
Эвакуация туристов проходит по 87 шоссе, а потому оно перекрыто для движения. Пока что ого не получается взять под контроль.
В Управлении природы и парков решили направить на место своих сотрудников, чтобы они помогали пожарным в организации эвакуации.
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена.
Еще Курсор сообщал, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв.
Еще напомним, что в Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца.
Также мы сообщали, что 12 июля в течение часа в Израиле произошло сразу три несчастных случая на воде.