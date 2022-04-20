Правительство закроет Иудею и Самарию до наступления Шаббата

Правительство закроет проходы из Иудеи и Самарии в Израиль для палестинских арабов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные теракты и не накалять обстановку на Храмовой горе.

После проведенной в среду оценки ситуации правительство приняло решение закрыть Иудею и Самарию (в отношении палестинских арабов) с пяти часов дня четверга до наступления Шаббата, при условии, что новая оценка ситуации подтвердит, что это предпочтительный подход.

Переходы из Газы на территорию Израиля года также будут закрыты на этот период.

Что касается молитвы мусульман на Храмовой горе, то она будет продолжаться в соответствии с планом, разработанным министром обороны до начала мусульманского месяца Рамадан.

Во время закрытия границы арабам ПА будет разрешено пересекать границу Израиля года по гуманитарным или медицинским показаниям или в особых случаях.

Тем временем, работа по укреплению разделительного забора будет продолжена.

Курсор ранее писал, что евреи блокируют открытие дороги в Иудею и Самарию для палестинских арабов. Дорога, соединяющая город Аль-Азария с направлением в Вифлеем, была заблокирована для палестинских арабов в течение последних 20 лет. Еврейские поселенцы препятствуют израильским властям демонтировать заграждение, которое позволит палестинцам пользоваться этой дорогой.