Правительство закроет Иудею и Самарию до наступления Шаббата

После проведенной в среду оценки ситуации правительство приняло решение закрыть Иудею и Самарию (в отношении палестинских арабов) с пяти часов дня четверга до наступления Шаббата, при условии, что новая оценка ситуации подтвердит, что это предпочтительный подход.
Переходы из Газы на территорию Израиля года также будут закрыты на этот период.
Что касается молитвы мусульман на Храмовой горе, то она будет продолжаться в соответствии с планом, разработанным министром обороны до начала мусульманского месяца Рамадан.
Во время закрытия границы арабам ПА будет разрешено пересекать границу Израиля года по гуманитарным или медицинским показаниям или в особых случаях.
Тем временем, работа по укреплению разделительного забора будет продолжена.
Курсор ранее писал, что евреи блокируют открытие дороги в Иудею и Самарию для палестинских арабов. Дорога, соединяющая город Аль-Азария с направлением в Вифлеем, была заблокирована для палестинских арабов в течение последних 20 лет. Еврейские поселенцы препятствуют израильским властям демонтировать заграждение, которое позволит палестинцам пользоваться этой дорогой.
Также редакция информировала, что продлен срок содержания под стражей 20 подозреваемых в беспорядках в Старом городе Иерусалима. Полиция сообщает, что среди задержанных есть те, кто бросал камни в автобусы, нападал на ортодоксальных евреев, идущих молиться у Западной стены.