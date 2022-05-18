Правительство запретило использовать одноразовую посуду на пляжах

Приказ Хофа Хакармеля о запрете одноразовых принадлежностей на пляжах одобрен коалицией. Ранее утверждению препятствовали два депутата — Ури Маклев и Осама Саади.

Коалиция отменила решение комитета Кнессета по конституции, законодательству и юстиции и утвердила распоряжение муниципалитетов о запрете использования одноразовых принадлежностей на пляжах в региональном совете Хоф Хакармель.

Ранее на этой неделе члены комитета Ури Маклев и Осама Саади препятствовали утверждению приказа.

Постановление предусматривало штраф для тех, кто нарушит запрет и будет пользоваться одноразовыми принадлежностями на пляжах.

Однако Комитет по конституции, законодательству и правосудию отклонил приказ, хотя позже распорядился провести новое обсуждение этого вопроса.

«На практике надзорные органы на местах обычно не отличаются снисходительным отношением к гражданам, и это то, на что мы должны обратить внимание», — пояснил Маклев во время обсуждения в комитете.

«Подобное распоряжение создает опасный прецедент в своем правовом подходе. Когда нет запрета на использование одноразовых материалов, а человек не мусорит и не загрязняет окружающую среду — как мы можем его штрафовать? На практике вы просите превратить честного человека в преступника на основании преступления, которое он может совершить в будущем и в котором мы не уверены. Законодательство такого рода должно быть сначала принято на пленуме Кнессета, а не в виде муниципального подзаконного акта».

Он также призвал исключить из постановления одноразовые стаканчики, поскольку каждый, кто проводит время на пляже жарким израильским летом, должен много пить, и поскольку есть разница между стаканчиками для питья и более загрязняющей посудой для еды.