Правые активисты создали новое поселение в Негеве

Новое поселение Маале Пола, названное в честь жены первого премьер-министра Израиля, станет «первым в чреде поселений, которые будут созданы в Негеве», заявили создатели аванпоста.

В среду утром активисты правого движения основали новое поселение недалеко от Рахата, которое они назвали Маале Пола в честь жены первого премьер-министра Израиля Давида Бен Гуриона.

Об этом пишет JPost.

По словам организаторов, «Маале Пола — первое в череде поселений, которые будут созданы в Негеве. Это ответ на отсутствие правительства в Негеве, которое могло бы противостоять распространению бедуинской диаспоры».

Депутат Итамар Бен Гвир прибыл на место создания поселения, чтобы «укрепить семьи», и пока он там находился, между активистами и бедуинами возникла перепалка. Бен Гвир в ответ на крики бедуинов прокричал: «Мы здесь хозяева. Это наше. Вы можете прийти и жить здесь, но хозяева здесь мы».

На место происшествия прибыла полиция Израиля.

Курсор ранее писал, что депутат Мерец заявил: «Мы не позволим узаконить аванпост Эвьятар». Яир Голан заявил, что его партия допустила открытие ешиви в аванпосте Эвьятар, однако МЕРЕЦ не допустит легализации этого аванпоста и пригрозил коалиции распадом правительства.

Кроме того, возле офиса премьер-министра Нафтали Беннета прошла массовая демонстрация поселенцев. 13 января вечером тысячи людей вышли на акцию протеста против сноса новых поселений. Активисты собрались возле офиса премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Иерусалиме.

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