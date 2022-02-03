Депутат Мерец: Мы не позволим узаконить аванпост Эвьятар

Яир Голан заявил, что его партия допустила открытие ешиви в аванпосте Эвьятар, однако МЕРЕЦ не допустит легализации этого аванпоста и пригрозил коалиции распадом правительства.

Депутат Яир Голан из левой партии Мерец заявил, что его коалиционная фракция «не допустит» создания разрешенного поселения в незаконном форпосте Эвьятар в Иудее и Самарии.

Об этом пишет Times of Israel.

«Мы не позволим создать Эвьятар, и точка», — сказал он в интервью. «Мы вошли в это правительство, проглотив пилюлю размером с мамонта, потому что было решено, что там будет разрешено открыть ешиву. Теперь нам говорят о дальнейшем шаге по созданию там общины — мы этого не допустим, и это должно быть ясно всем, кто хочет, чтобы это правительство продолжало существовать».

В среду стало известно, что бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит одобрил компромиссное соглашение между правительством и поселенцами о легализации Эвьятара в последние часы своего пребывания на посту во вторник. Этот шаг, вызвавший горячие споры среди идеологически разнообразной правительственной коалиции, все еще требует окончательного одобрения министра обороны Бени Ганца.

В Лейбористской партии также предупредили, что утверждение форпоста поставит под угрозу стабильность коалиции.

Курсор также писал, что Мандельблит в своих прощальных словах завуалированно упрекнул Нетаниягу. Мандельблит был генеральным прокурором, который предъявил Нетаниягу обвинения в коррупции. Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

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