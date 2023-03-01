Председатель БАГАЦ нарушила ею же утвержденное правило о конфликте интересов – Globes

Председатель БАГАЦ Эстер Хают обсуждает дело с конфликтом интересов, что происходит вопреки правилам, которые она сама составила и опубликовала для всех судей в Израиле.

Об этом сообщает Globes.

Вчера, 28 февраля, в Верховном суде состоялось слушание по петициям, касающимся статуса Стены плача. Петицию, поданное движением реформистского иудаизма, представлял адвокат Орли Эрез-Лаховски – юридический советник реформистского движения в Израиле.

По информации журналистов, Хают более года назад приняла на стажировку сына Эрез-Лаховски. Вопиющий конфликт интересов не помешал ей обсуждать дело.

«Прежде чем перейти к делу, для надлежащего раскрытия сообщаю, что сын адвоката Эрез-Лаховский должен начать со мной стажировку в ближайший месяц. Конечно, я исключаю какую-либо его причастность к этому делу и не вижу в этом причины для моего отстранения от процесса», – сказала она в начале слушаний.

Само сообщение Хают оказалось сюрпризом для участвовавших в процессе, но на него не отреагировали. Журналист Авишай Гринцвейг выяснил, что в реальности Лаховский-сын начал стажировку уже на следующий день (в среду) после начала рассмотрения петиции, а формулировка «в ближайший месяц» является введением в заблуждение (принятие на стажировку и ее реальное начало — разные даты).

Орли Эрез-Лаховски – не только представитель, но и сторона в деле в свете ее поста в реформистском движении. Абсурд ситуации состоит в том, что, согласно установленным Хают в 2020 году правилам, она была обязана дисквалифицировать себя. Эти правила опубликовали после серии расследований журналиста Кальмана Либскинда о конфликте интересов судей Верховного суда.

Там сказано, что судья должен включить в список конфликта интересов «членов семьи первой степени помощника юриста или стажера… в период, когда помощник юриста или стажер работает в офисе судьи». В данном случае сама Хают пыталась скрыть, что у нее работает сын непосредственного участника процесса, заинтересованного в результате.

После обращения журналиста Globes и за несколько часов до публикации материала глава Верховного суда Эстер Хают вынуждена была дисквалифицировать себя, и передать полномочия другому судье. Однако это произошло уже после того, как суд принял решение по петиции (правительство должно дать ответ до июня 2023 года).

Издание подчеркнуло, что от состава суда может зависеть конечное решение по петиции — что и стало причиной сокрытия Хают вопиющего конфликта интересов и нарушения собственных правил. Также подчеркивается, что это не первый раз, когда председатель БАГАЦа отказывается признавать собственный конфликт интересов.

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