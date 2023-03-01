Подстрекательство к терроризму: заявлениями Цвики Фогеля займется полиция

Депутат от «Оцма Иегудит» заявил, что хотел бы, чтобы Хавара была сожжена.

В среду, 1 марта, полиция получила разрешение провести расследование по подозрению в подстрекательстве члена Кнессета Цвики Фогеля («Оцма Иегудит»).

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что одобрение получено от советника по правовым вопросам правительства Гали Бехарев-Миара и государственного прокурора Амита Исмана.

«Одобрение было получено после слов Фогеля в начале недели после беспорядков в Хаваре. Он сказал, … что хотел бы, чтобы Хавара была сожжена», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.