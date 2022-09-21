Представлен реальный план увеличения пособий по старости

За последние годы, согласно статистике, в реальных ценах эти выплаты для пожилых израильтян снизились на 30%.

Премьер-министр Яир Лапид, министр благосостояния и социального обеспечения Меир Коэн («Еш Атид») и министр социального равенства Мерав Коэн («Еш Атид») представили план повышения пособий по старости в Израиле.

За эти годы в реальных ценах пособие по старости снизилось на 30%. Пришло время исправить эту ситуацию. Пожилые люди должны вести достойную жизнь, и наша обязанность как правительства и как партии обеспечить им ее.

Эта программа предназначена помочь населению, которое всю жизнь работало, но не смогло накопить достаточную сумму для получения высокой пенсии. Либо потому, что они трудились на низкооплачиваемых должностях, либо потому что не откладывали достаточно долго на пенсию (обязательное пенсионное страхование существует в Израиле только с 2008 г.). А также чтобы предотвратить продолжающееся уменьшение пособия по старости в реальном исчислении для всех израильских граждан.

Общая стоимость всех изменений, о которых говорится в этой статье, составляет около 4,7 млрд шекелей.

По словам министра социального равенства Мерав Коэн, «это сбалансированный план, составленный в сотрудничестве с лучшими экономистами, а не популистское предложение, которое обойдется в десятки миллиардов шекелей». «Продолжительность жизни в Израиле постоянно растет, — добавил министр социального обеспечения Меир Коэн, — и это требует от нас тщательной подготовки».

Премьер-министр Яир Лапид сказал: «У нас есть долг перед пожилыми людьми. Мы в долгу перед ними за нашу страну. Мы обязаны не только уважать их, но и обеспечивать им достойную жизнь».

Суть реформы:

— пенсионеры, имеющие дополнительный доход – пенсию или зарплату, не превышающую 6000 шекелей в месяц, будут получать пособие по старости в размере 4000 шекелей,

— те, у кого пенсия или заработная плата составляют от 6000 до 10 500 шекелей в месяц, будут получать пособие от 2200 до 4000 шекелей, в зависимости от дохода – чем выше доход, тем меньше пособие,

— владение любым автомобилем больше не будет являться критерием для получения пособия,

Реформа увеличит количество людей, имеющих право на повышенное пособие по старости, примерно с 250 000 до 565 000 человек, что составляет около половины всех пенсионеров в Израиле.

Пособие будет индексироваться в соответствии с ростом средней заработной платы в стране, а не согласно индексу цен, чтобы предотвратить уменьшение реального размера пособия. Эта часть реформы коснется всех получателей пособий по старости — около 1,2 млн человек.

Также будет повышено пособие по уходу за тяжелобольными. Реализация реформы начнется сразу же, как будет сформировано новое правительство после выборов. Общая стоимость программы составит 4,7 млрд шек.

Подробности реформы:

В настоящее время пособие по старости в размере ок. 2200 шекелей в месяц предоставляется каждому пожилому гражданину, независимо от уровня его доходов. Наряду с этим существует доплата до прожиточного минимума, призванная увеличить общий доход пожилых людей с крайне низкими доходами, которые получают до 2479 шекелей в месяц в совокупности от пенсии и/или работы. Сумма надбавки вместе с пособием по старости может достигать 3800 шекелей в месяц, сегодня её получают около 204 тыс. семей (252 тыс. человек).

Однако сейчас эти пособия не обеспечивают адекватный уровень жизни их получателям. Даже людям, которые трудились много лет, если их заработная плата и пенсионные отчисления были недостаточно высоки. Кроме того, существует очень большое число пожилых людей, чей ежемесячный доход от пенсии и/или работы превышает 2479 шекелей в месяц, но он все еще низок, и им приходится обходиться только пособием по старости без надбавки, которого, конечно, недостаточно для достойной жизни.

В качестве первого этапа улучшения положения пожилых людей с низким доходом мы уже помогли самым слабым слоям населения.

• Мы увеличили размер надбавки по обеспечению прожиточного минимума для малообеспеченных пожилых людей примерно на 580 шекелей в месяц, примерно с 3200 до 3800 шекелей, так что размер пособия, которое они получают, теперь достигает порядка 70% от минимальной заработной платы.

Это обошлось бюджету примерно в 1,5 миллиарда шекелей в год.

• Мы увеличили ежегодную надбавку для переживших Холокост в общей сложности на 300 миллионов шекелей.

• Мы увеличили помощь на аренду жилья для малообеспеченных пожилых людей, и теперь эта сумма может достигать 2300 шекелей в месяц в зависимости от возраста, уровня дохода, состава семьи и района проживания.

• Мы пересмотрели механизм «игнорирования» (от начала пенсионного возраста до 70 лет), который увеличил сумму, которую можно зарабатывать без урона для получения пособия примерно с 6000 до 7759 шекелей в месяц.

Это было сделано, чтобы поощрить пожилых людей, желающих продолжать работу.

На следующем этапе мы увеличим поддержку по двум направлениям.

Во-первых, снова привяжем пособие по старости к средней заработной плате по стране, как это было раньше, пока в 2003 году Нетаниягу, занимавший пост министра финансов, не отменил эту привязку. Это будет сделано, чтобы остановить обесценивание пособия по старости.

Во-вторых, мы распространим дополнительную поддержку на большее число пожилых людей. Сегодня те, чей доход от пенсии и/или работы хоть ненамного превышает 2479 шекелей, но все еще слишком низок, чтобы жить достойно, «наказываются» государством, и их доплата по обеспечению прожиточного минимума резко сокращается. Это мы тоже собираемся исправить.

Основные пункты изменений:

• Пересмотр суммы пособия по старости в соответствии с размером средней заработной платы по стране, а не с индексом цен.

Этот шаг сохранит связь между пособием по старости и общим уровнем жизни в стране и предотвратит обесценивание пособий, подобно нынешней привязке зарплат членов кнессета и министров. Стоимость этого изменения составит около 800 миллионов шекелей в год.

• Увеличение размера надбавки для обеспечения прожиточного минимума.

Предлагается увеличить сумму пособия до 4000 шекелей в месяц, что почти удвоит размер пособий для многих пожилых людей.

• Повышение максимального порога дохода, при котором не производится вычет из надбавки для обеспечения прожиточного минимума. («игнорирование»)

На сегодняшний день порог дохода, при котором не производится сокращение пособия, составляет: пенсия — 1372 шекеля, доход от работы (или работа и пенсия вместе) 2479 шекелей. Предлагается поднять порог дохода от пенсии и/или работы до 6000 шекелей. Только начиная с этой суммы будут производиться изменения размера пособия.

• Уменьшение ставки вычетов для пенсионеров, желающих продолжать работать.

• Владение автомобилем более не будет являться критерием для получения пособия.

Сегодня существует ограничение на владение транспортным средством стоимостью более 60 000 шекелей. Пенсионера, имеющего такой автомобиль, государство полностью лишает права на получение надбавки к пособию по старости. Предлагается отменить потолок стоимости автотранспорта, находящегося в собственности, при определении права пожилого гражданина на надбавку для обеспечения прожиточного минимума. Этот шаг позволит пожилым людям с низкими доходами владеть современным и более безопасным автомобилем, который необходим им для передвижения и ведения активного образа жизни. Ориентировочная стоимость этого нововведения составит 100 миллионов шекелей в год.

Ожидаемая стоимость всех этих изменений составляет примерно 3,7 миллиарда шекелей в год.

В общей сложности 1,2 миллиона пенсионеров в Израиле выиграют от привязки пособия по старости к изменению средней заработной платы по стране. Кроме того, в результате этого перехода около 315 тысяч новых пенсионеров станут получать повышенное пособие по старости.

Эта программа предназначена помочь населению, которое всю жизнь работало, но не смогло накопить достаточную сумму для получения высокой пенсии. Либо потому, что они трудились на низкооплачиваемых должностях, либо потому что не откладывали достаточно долго на пенсию (обязательное пенсионное страхование существует в Израиле только с 2008 г.). А также чтобы предотвратить продолжающееся уменьшение пособия по старости в реальном исчислении для всех израильских граждан.

Это несравнимо с предложениями выплачивать пособия в размере минимальной заработной платы всем пожилым гражданам в Израиле, которые, по оценкам Ведомства национального страхования, будут обходиться примерно в 87 миллиардов шекелей в год и подорвут мотивацию работать и откладывать на пенсию всю жизнь.

• Увеличение пособия по уходу за тяжелобольными.

На сегодняшний день пособие по уходу, выплачиваемое больным, требующим особого внимания, назначается по двум параметрам: 1. Уровень функционирования (тест ADL, 1-6 классы). 2. Проверка дохода. Сегодня пациенты в наиболее тяжелом состоянии (уровень 6 ADL), которым круглосуточно требуется помощь патронажного работника для выполнения самых основных функций, и которые имеют самый низкий доход, могут получать ежемесячное пособие по уходу в размере примерно 5300 шек. Однако фактическая стоимость найма работника значительно выше.

Главное изменение в рамках предлагаемой реформы – это увеличение суммы пособия по уходу для наиболее тяжелых пациентов в классах ADL 4-6 с акцентом на пациентов с самым низким доходом. На это потребуется примерно один миллиард шекелей, ожидается, что данный шаг затронет десятки тысяч пациентов и их семей.

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