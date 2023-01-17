Пресс-служба ЦАХАЛа: семья пленного Аверы Менгисту не уверена в подлинности видео

«Мое сердце говорит, что это он, но моя голова все еще не уверена», — заявили в семье Менгисту.

Видео, опубликованное террористами ХАМАСа, которое якобы содержит видеообращение израильтянина, взятого в плен в 2014 году, вероятно, является подлинным, считают израильские военные, но семья этого человека не уверена, что это на самом деле он.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Вчерашнее 45-секундное видео ХАМАСа включало 10-секундную запись человека, предположительно Аверы Менгисту, психически больного израильтянина, похищенного террористами в сентябре 2014 года, когда он перелез через барьер безопасности и вошел в сектор Газа.

«Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Мои друзья и я в плену спустя много лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?», — записано в видео.

Утром 17 января представитель ЦАХАЛа Ран Кочав заявил, что армия считает недатированное видео подлинным, но при этом подчеркнул, что семья Менгисту не может сказать, является ли человек на видео их сыном.

«В течение нескольких часов все службы безопасности тщательно проверяли достоверность этого видео. Мы оцениваем, что видео имеет разумный уровень достоверности, так я бы выразился. Семья очень хочет верить, что это он, но опознать его на видео сложно. Я не могу подтвердить или опровергнуть достоверность видео, так как мы не знаем наверняка», — пояснил Кочав.

На вопрос, жив ли еще Менгисту, Кочав ответил: «Я думаю, что на этот вопрос можно ответить утвердительно».

После публикации видео ХАМАСом было опубликовали заявление Яло Менгисту: «Мое сердце говорит, что это он, но моя голова все еще не уверена. С одной стороны, это похоже на него, с другой стороны, это не похоже на него».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ проверяет видео с пленным, которое опубликовал ХАМАС.