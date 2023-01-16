ЦАХАЛ проверяет видео с пленным, которое опубликовал ХАМАС

Сейчас «сложно сказать, какой уровень доверия к видео».

Представитель ЦАХАЛа Ран Кочав сказал, что армия оценивает подлинность видео, опубликованного ранее сегодня ХАМАСом, на котором, как утверждается, запечатлен израильский пленник Авера Менгисту.

Об этом сообщает Kan News.

«Мы изучаем это видео. Я надеюсь, что видео является подлинным и что Менгисту полностью здоров. Мне сложно сказать, какой уровень доверия к видео», — рассказал он в сети.

Ранее мы рассказывали, что после назначения генерал-майора Герци Халеви новым начальником штаба ЦАХАЛа, террористическая организация ХАМАС опубликовала первое видео с гражданином Израиля Авера Менгисту, который удерживается преступниками с 2014 года.

«Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?», – говорит израильский пленный.

«Курсор» сообщал, что это уже прокомментировал депутат Кнессета от «Религиозного сионизма» Моше Соломон, который утверждает, что ХАМАС использует ситуацию с пленным Аврой Менгисту для нападения на старших армейских офицеров. Он обвинил «подлую террористическую организацию» в пересечении «еще одной черты человечности».

«Народ Израиля и система безопасности всегда были и останутся приверженными безопасности и свободе граждан, которые находятся в плену, где бы они ни находились. Я верю, что министр обороны и органы безопасности примут меры по этому вопросу, и есть вещи, о которых лучше молчать», – добавил он.