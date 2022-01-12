Президент Египта: на реконструкцию Газы нужно полмиллиарда долларов

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в среду, что для восстановления сектора Газа требуется более 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает jpost.com.

В мае 2021 года Сиси объявил, что Египет выделит 500 миллионов долларов. за усилия по восстановлению сектора Газа после 11-дневной войны между Израилем и ХАМАС. Он сказал, что к восстановительным работам должны привлекаться жители управляемого ХАМАСом сектора Газа, а не иностранные рабочие.

Сиси призвал страны-доноры оказать финансовую помощь Агентству Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работы, чтобы оно могло выполнять свои обязанности в отношении сектора Газа.

В прошлом месяце египетский национальный комитет по восстановлению сектора Газа приступил ко второму этапу восстановления разрушенных зданий в прибрежном анклаве. Комитет сообщил, что на первом этапе, который начался вскоре после войны, были убраны обломки зданий, которые были разрушены во время конфликта. Второй этап включает в себя реализацию шести проектов в жилых районах и строительство двух мостов.

Ранее Курсор сообщал, что на границе с сектором Газа прозвучали серены после стрельбы.

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