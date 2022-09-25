Президент Герцог обратился к еврейскому народу перед Рош ха-Шана

«Дорогие сестры и братья со всего мира, большие и малые еврейские общины, шана това у-метука! Поскольку мы приветствуем еврейский Новый год 5783, я хотел бы пожелать всем вам сладкого и счастливого нового года.

Наша древняя еврейская традиция мудро связывает смену времен года с переменами в наших сердцах. Действительно, это сумеречное время между годами приглашает нас принять изменения как людей и как отдельных людей. Праздник предлагает нам задуматься о нашей жизни, нашем выборе и наших убеждениях. Он предлагает нам задуматься о том, как мы можем улучшить ситуацию в наступающем году — для себя, для наших семей, для наших сообществ. Это требует от нас углубления нашего внимания и, более того, нашего намерения заменить горечь сладостью.

Еврейская традиция учит нас, что в Рош ха-Шана мы вписываемся в Книгу Жизни. Но мы записаны не только как личности. Мы поднимаемся и падаем вместе как народ. Поэтому давайте посвятим себя тому, чтобы быть вписанными в Книгу Жизни — вместе. Поможем друг другу записаться в Книгу Жизни — вместе. Давайте спорить с сочувствием, не соглашаться без страха и работать навстречу друг другу, а не вдали друг от друга.

Вспомним красоту нашего единства. Только так мы можем исполнить слова псалмопевца царя Давида: «Да будет мир в стенах наших и безопасность в крепостях наших. Ради моих братьев (прибавлю еще и сестер) и друзей говорю — мир вам».

Из вашего дома и вдали от дома, здесь, в Государстве Израиль, в ваши дома по всему миру, я желаю вам всем, шана това у-метука!»

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