Президент Герцог впервые посетит США с государственным визитом: подробности

Президент Ицхак Герцог на следующей неделе посетит Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает портал Mako.
Отмечается, что это будет первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность. Президенты двух стран встретятся в Белом доме 26 октября в 18:00 по израильскому времени.
«В рамках визита президент также проведет политические встречи с высокопоставленными чиновниками правительства, Сената и Палаты представителей, а также главами еврейской общины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Герцога во время визита будут сопровождать посол Израиля в США и посол США в Израиле.
«Цель визита — укрепить прочное партнерство между США и Израилем. … Помимо прочего, они также обсудят ряд политических вопросов, вопросы безопасности и экономики, включая продвижение совместных инициатив, связанных с климатическим кризисом», — уточнили в канцелярии президента Израиля.
Как сообщал Курсор, в сентябре президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал свое участие в политических процессах. Он готов усилить работу над формированием «правительства широкого единства» после предстоящих в ноябре национальных выборов.
Герцог сказал, что, израильтяне прежде всего хотят знать, что у них действует стабильное правительство, которое заботится об их безопасности, экономике и других насущных потребностях. Как свидетельствуют отчеты Kan Bet, политик считает, что более широкое представительство от различных партий в правительстве позволяет быть более стабильным и действительно работать в интересах граждан страны.
Также Курсор информировал о том, что на прошлой неделе президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль впервые за время своего пребывания на должности открыли сукку в президентской резиденции для граждан.