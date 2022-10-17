Президент Герцог впервые посетит США с государственным визитом: подробности

В рамках визита, инициированного президентом США, запланированы встречи Герцога с высокопоставленными чиновниками правительства, Сената и Палаты представителей, а также главами еврейской общины.

Президент Ицхак Герцог на следующей неделе посетит Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что это будет первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность. Президенты двух стран встретятся в Белом доме 26 октября в 18:00 по израильскому времени.

«В рамках визита президент также проведет политические встречи с высокопоставленными чиновниками правительства, Сената и Палаты представителей, а также главами еврейской общины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Герцога во время визита будут сопровождать посол Израиля в США и посол США в Израиле.

«Цель визита — укрепить прочное партнерство между США и Израилем. … Помимо прочего, они также обсудят ряд политических вопросов, вопросы безопасности и экономики, включая продвижение совместных инициатив, связанных с климатическим кризисом», — уточнили в канцелярии президента Израиля.

Как сообщал Курсор, в сентябре президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал свое участие в политических процессах. Он готов усилить работу над формированием «правительства широкого единства» после предстоящих в ноябре национальных выборов.

Герцог сказал, что, израильтяне прежде всего хотят знать, что у них действует стабильное правительство, которое заботится об их безопасности, экономике и других насущных потребностях. Как свидетельствуют отчеты Kan Bet, политик считает, что более широкое представительство от различных партий в правительстве позволяет быть более стабильным и действительно работать в интересах граждан страны.

Также Курсор информировал о том, что на прошлой неделе президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль впервые за время своего пребывания на должности открыли сукку в президентской резиденции для граждан.