Герцог рассказал, каким видит новое правительство Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал свое участие в политических процессах. Он готов усилить работу над формированием «правительства широкого единства» после предстоящих в ноябре национальных выборов.

Несколько депутатов Кнессета, присутствовавших во время закрытых бесед Герцога с представителями правых политсил, отметили, что глава государства намерен «любой ценой создать правительство широкого единства». Главная цель – обеспечить стабильность системы, потому что израильские граждане недовольны бесконечными избирательными циклами.

Об этом сообщает 18 сентября 7 Israel National News.

Герцог якобы сказал, что, израильтяне прежде всего хотят знать, что у них действует стабильное правительство, которое заботится об их безопасности, экономике и других насущных потребностях. Как свидетельствуют отчеты Kan Bet, политик считает, что более широкое представительство от различных партий в правительстве позволяет быть более стабильным и действительно работать в интересах граждан страны.

После публикации замечаний президента в ближайшем окружении Герцога пояснили, что он не намерен вмешиваться в выборы или каким-либо образом влиять на их результаты. Тем не менее добавили они, после выборов Герцог сделает «все возможное, чтобы способствовать формированию стабильного правительства».

Израильское законодательство несколько расплывчато в вопросе полномочий главы государства, когда речь идет о выборе лидера партии (или любого другого члена Кнессета) и возложении на него ответственности за формирование коалиции. Президент имеет значительную свободу действий в оценке того, у кого больше шансов создать правительство; нет правила, согласно которому он должен давать первый вариант лидеру самой большой партии или даже человеку с наибольшим количеством рекомендаций.

Ранее «Курсор» сообщал результаты опроса относительно симпатий израильских избирателей накануне выборов в Кнессет. Оказалось, что партия «Еврейский дом» не попадает в парламент и остается ниже избирательного порога.