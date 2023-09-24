Президент Ирана дал прогноз по переговорам Израиля и Саудовской Аравии

По словам Ибрагима Раиси, "сионистский режим ненавидят за преступления против человечества и попрание многих соглашений, которых он должен был прид...

Спонсируемые США усилия по нормализации отношений Израиля с арабскими государствами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, не увенчаются успехом.

Об этом в интервью CNN заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

По его словам, люди в арабских странах Персидского залива испытывают "сильную ненависть" к действиям Израиля, и эта "нормализация" была достигнута только под давлением США.

«Идея американцев заключалась в том, что они каким-то образом создают безопасность для сионистского режима, тогда как нормализация отношений некоторых стран с Израилем не обеспечивает безопасности для сионистского режима», - сказал иранский лидер.

Он отметил, что Израиль "сталкивается с внутренними раздорами и трудностями, и его ненавидят снаружи, будь то страны мусульманской веры или другие страны".

"Сионистский режим ненавидят за преступления против человечества и попрание многих соглашений, которых он должен был придерживаться до сих пор. Эта нормализация не увенчается успехом, как и в предыдущих случаях, и это не решение для сионистского режима. Спустя семь с половиной десятилетий они должны вернуться к принципу, основанному на предоставлении палестинскому народу прав, которыми он обладает. Путь должен начинаться с этой исходной точки», — добавил Раиси.

Как сообщал Курсор, социологи выяснили, как повлияет соглашение с Саудовской Аравией на рейтинг Нетаниягу. Большинство израильтян (55%) считают, что соглашение Иерусалима с Саудовской Аравией не повлияет на протесты против судебной реформы.

Напомним, Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.