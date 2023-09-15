Президент Ицхак Герцог обратился к израильтянам накануне Рош ха-Шана

Он призвал всех к активному участию в «инклюзивном, динамичном и расширяющем возможности» всемирном еврейском диалоге.

В преддверии Рош ха-Шана и приближающегося нового еврейского года президент Израиля Ицхак Герцог решил передать всем приветствия из резиденции президента в Иерусалиме. В своей речи он отметил, что этот год стал для нас весьма серьезным испытанием на фоне борьбы Израиля с важными вопросами, которые, по словам Герцога, подчеркивают, насколько большими могут быть различия между нами.

Об этом сообщает "7 канал".

"Но друзья, сестры и братья, хотя наши разногласия могут быть болезненными, они также указывают на важную утешительную истину. Мы все глубоко заботимся о нашем еврейском народе и нашем любимом еврейском и демократическом государстве Израиль. Иметь различия — это нормально. Фактически, наличие разногласий и возможность их озвучить является признаком силы – силы нашей демократии и силы нашего народа. Наши различия – наш самый большой актив", - отметил президент.

В связи с этим, он выразил надежду на то, что в новом году каждый приложит особые усилия, чтобы узнать эти различия и попытаться действительно услышать друг друга. По мнению президента Израиля, это будет важнейшим шагом для преодоления всех разногласий.

"Именно поэтому в этом году вместе с Еврейским агентством и ВСО мой офис запустил инициативу «Коль Хаам – Голос народа» для всемирного еврейского диалога. Я надеюсь, что каждый из вас внесет свой вклад в Коль Хаам. Я приглашаю вас создать глобальный еврейский диалог, который будет инклюзивным, ярким, расширяющим возможности, а также повлияет на национальное государство еврейского народа – ради нашего общего будущего, ради нашего общего настоящего.

Дорогие друзья, пусть этот год станет годом сладости и подлинного обновления для наших душ", - подытожил свое высказывание Ицхак Герцог.

Ранее "Курсор" писал о том, что стало известно о пессимистическом настроении среди израильтян накануне Рош ха-Шана.