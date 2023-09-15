Стало известно о пессимистическом настроении среди израильтян накануне Рош ха-Шана - опрос

Текущий уровень пессимизма на предстоящий год удвоился.

Накануне Рош ха-Шана, еврейского Нового года, который начинается с заходом солнца в пятницу, большинство израильтян заявили, что серьезно встревожены предстоящим новым годом. Результаты нового опроса показали, что израильтяне ожидают, что наступающий год будет хуже, чем год, заканчивающийся сейчас, о чем свидетельствует степень пессимизма у большинства.

Об этом пишет "The Times of Israel".

В пятницу, Израильский институт демократии, входящий в аналитический центр «Индекс голоса Израиля» за август 2023 года, поделился результатами нового опроса. В нем 42 процента респондентов заявили, что, по их мнению, наступающий еврейский год — 5784 по еврейскому календарю — будет «хуже, чем год, который сейчас заканчивается». Еще 22% заявили, что предстоящий год будет «похож на год, который сейчас заканчивается», а 23% заявили, что новый год будет «лучше».

Остальные — 13% — ответили в опросе «не знаю».

Стоит отметить, что в последний раз большинство сообщало о таком пессимистическом настроении по поводу нового года накануне Рош ха-Шана в 2020 году, в разгар пандемии COVID.

Ранее "Курсор" писал о том, что опрос показал, сколько израильтян доверяют Верховному суду. Опрос общественного мнения, который был проведен профессором Камилем Фуксом, показал, сколько израильтян доверяют решениям, принятым Верховным судом Справедливости (БАГАЦем). Примечательно, что только 13 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Также мы сообщали, что опрос показал, на сколько правительство справляется с проблемами израильтян. В частности, участники опроса сравнили работу нынешнего и предыдущих премьер-министров.