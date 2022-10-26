Президент Израиля получил приглашение выступить перед Конгрессом США

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер направили приглашение президенту Ицхаку Герцогу в совместном письме, в котором говорится, что две страны связывают «неразрывные узы, основанные на общей безопасности, общих ценностях и дружбе».

Дата выступления Герцога не установлена. Вероятно, состоится в 2023 году, когда Израиль будет праздновать 75-летие независимости.

«На протяжении десятилетий Конгресс Соединенных Штатов гордился своей солидарностью с Израилем на двухпартийной и двухпалатной основе. Мы надеемся, что у Конгресса будет возможность выслушать вас в связи с этой исторической и радостной вехой в успехе Государства Израиль и американо-израильского альянса», — говорится в письме Пелоси и Шумера.

Последним израильским лидером, выступавшим с таким обращением в Конгрессе США, был бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Его речь в 2015 году была омрачена спорами, поскольку она была организована за спиной тогдашнего президента США Барака Обамы и показала, что премьер-министр Израиля лоббирует американских законодателей, чтобы они выступили против попытки президента подписать ядерную сделку с Ираном. Это выступление было бойкотировано большим количеством членов Демократического конгресса, и его часто называют переломным моментом в давних усилиях Израиля по поддержанию двухпартийных отношений с Соединенными Штатами.

Ицхак Герцог начал двухдневный визит в Вашингтон во вторник, встретившись с Пелоси, госсекретарем Энтони Блинкеном и посланником по энергетике Амосом Хохштейном, которые вели переговоры о недавней морской сделке между Израилем и Ливаном.

Сегодня, 26 октября, Герцог должен встретиться с президентом США Джо Байденом и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог отправился в свой первый визит в США. Кроме запланированной встречи в Белом доме с американским президентом Джо Байденом, Герцог сообщил о намерении провести собрания с представителями еврейских общин в США.