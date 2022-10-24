Первый визит в США: Герцог направляется на встречу с Байденом

Кроме запланированной встречи в Белом доме с американским президентов, Герцог сообщил о намерении провести собрания с представителями еврейских общин в США.

Вечером в понедельник, 24 октября, президент Ицхак Герцог направится в США с официальным визитом по приглашению президента Байдена.

Намечены встреча глав государств в Белом доме, а также дипломатические встречи с представителями администрации, руководством Конгресса и американско-еврейской общины.

Герцог сообщил: «Сегодня вечером я отправляюсь в Соединенные Штаты с официальным визитом по приглашению моего друга, президента Джо Байдена, которого я был рад принять во время его визита в Израиль несколько месяцев назад. Соединенные Штаты — величайший союзник Израиля, и наше стратегическое партнерство прочно и непоколебимо».

«Я намерен обсудить с президентом Байденом и высокопоставленными чиновниками администрации и лидерами Конгресса события в регионе, Авраамовы соглашения и газовую сделку с Ливаном. И, конечно, самое главное — это иранская угроза, которая дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир, требуя твердой и единой позиции против нее».

Поскольку встреча лидеров государств проходит в периоды выборов в обеих странах, то она также является возможностью доказать дружбу и партнерство, которые выше любых политических или партийных разногласий.

Также во время дипломатического визита в США президент Герцог встретится с представителями еврейских общин в США и американского еврейского сообщества, которое является крупнейшей еврейской диаспорой в мире.

Курсор ранее сообщал, что Верховный суд дал зеленый свет морскому соглашению с Ливаном.

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