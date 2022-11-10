Президент ОАЭ поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бен Заид аль-Нахайян поздравил лидера Ликуда Биньямина Нетаньяху с победой на недавних выборах в Кнессет в четверг, 10 ноября.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаниягу пообещал президенту, что отношения между Израилем и ОАЭ будут еще больше процветать.

«Мы достигли исторического мирного соглашения между нами, и нам предстоит еще многое сделать вместе на благо обеих стран и на благо всего мира. Я хотел бы посетить Израиль в ближайшее время и способствовать развитию наших отношений, дорогой друг», – сказал президент ОАЭ.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Шольцем и Мелони, а также с Эрдоганом.