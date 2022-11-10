Нетаниягу поговорил с Шольцем и Мелони: что они обсудили

Лидер Ликуда заявил, что хочет расширить «круг мира между Израилем и арабскими странами».

10 ноября, в четверг, лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу с итальянцем Джорджией Мелони и Олафом Шольцем из Германии.

Два европейских лидера поздравили Нетаниягу с победой на выборах на прошлой неделе.

«Я только что разговаривал по телефону с премьер-министром Италии Джорджио Малони, который позвонил, чтобы поздравить меня с результатами выборов. Мы говорили о предстоящей встрече между правительствами двух стран, о поддержке Италией политики Израиля на международных форумах и об углублении связей и отношений между странами», – написал Нетаниягу в своем Twitter.

Помимо этого, главе Ликуда позвонил канцлер Германии Олаф Шольц. Нетаниягу ему сказал, что хочет расширить «круг мира между Израилем и арабскими странами», и что у Германии немаловажная роль в этом историческом процессе. Также политики договорились в дальнейшем расширять экономические и политические отношения между Германией и Израилем.

Ранее мы рассказывали, что партия харедим обратилась к Герцогу, чтобы тот поручил Нетаниягу сформировать правительство.

Также «Курсор» сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах.

Помимо этого, лидер ультраправой организации «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир заявил, что не будет призывать выгнать всех арабов.