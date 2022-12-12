Призыв в ЦАХАЛ: К 2050 году большинство молодежи не поступит на военную службу

Высокопоставленные чиновники Минобороны с обеспокоенностью указывают на новые данные, свидетельствующие о том, что, если нынешние демографические тенденции сохранятся, к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.

Об этом сообщает INN.

Согласно данным, представленным оборонному истеблишменту в последние недели и опубликованным в газете Israel Hayom, если ничего существенного не изменится, к 2050 году только 41% подходящих молодых людей будут зачислены в ЦАХАЛ на обязательную службу. 52,3% молодежи, достигшей 18-летнего возраста, не будут служить ни в ЦАХАЛе, ни в национальной службе

Согласно текущим цифрам и тенденциям, 241 000 молодых людей достигнут 18-летнего возраста в 2050 году. 99 200 человек будут зачислены в Армию обороны Израиля, 15 300 человек присоединятся к Шерут Леуми, а 126 000 не будут вступать ни в то, ни в другое. Прогнозируется, что из этих 126 000 молодых людей 57% будут принадлежать к харедим, 35% — к группам меньшинств и 8% — к еврейскому населению, которые освобождены по разным причинам, включая их состояние здоровья.

Таким образом, хотя около 46% 18-летних зачисляются в ЦАХАЛ, обязательную службу проходит гораздо меньшее число — по всей вероятности, лишь треть молодых людей.

Однако есть и другой способ взглянуть на картину. В 2020 году в ЦАХАЛ зачислено более 67 тысяч молодых людей; к 2050 году можно ожидать, что это число увеличится почти до 100 тысяч. Кроме того, ЦАХАЛу не нужно более чем на 30 тысяч солдат больше, чем сегодня, и ему придется создать новые подразделения, чтобы поглотить их, что потребует больших затрат.

В то время как ЦАХАЛ в настоящее время страдает от нехватки живой силы, это только в отдельных подразделениях — боевых частях и некоторых технологических подразделениях — и общий приток молодежи не обязательно решит эту проблему.

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