Бывшие начальники службы безопасности Израиля — Нетаниягу: Спасите ЦАХАЛ от распада

Командование службы безопасности Израиля направило назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу письмо, в котором предупредило его, что он должен спасти ЦАХАЛ от «распада» со стороны своих партнеров по коалиции.

Председатель СНГ генерал-майор (рез.) Матан Вильнаи написал, что он обращался к Нетаниягу «от имени более 400 членов СНГ, всех бывших старших командиров ЦАХАЛа, Моссада, ШАБАК и израильской полиции, а также бывших руководителей дипломатических миссий Израиля, которые возглавляли поколения войск на полях сражений и сражались за Израиль на международной арене».

Вильнаи призвал Нетаниягу «защитить ЦАХАЛ от тех, кто сеет разногласия между солдатами и их командирами. Израильские командиры всегда руководствовались ценностями, заключенными в призыве «Следуй за мной!» что означает личный пример, ведущий к завершению миссии и победе».

«Недавние заявления политиков, которые должны служить в вашем правительстве, бросили вызов суждениям командиров и подстрекали против них. Поступая таким образом, они нарушили дисциплину и порядок подчинения ЦАХАЛа», — предупредил Вильнаи.

В письме CIS говорится: «Если это не остановить, это закончится внутренними разногласиями и конфликтами между офицерами и солдатами, неповиновением, анархией и, в конечном итоге, распадом ЦАХАЛа как эффективной боевой силы… такая тенденция — снижение доверия между офицерами. и солдат и между ЦАХАЛом и израильским обществом — не служит никому, кроме наших врагов. Как бы вы ни были знакомы с израильскими силами безопасности, вы полностью осознаете важность взаимного доверия для внутренней сплоченности ЦАХАЛа. Наверняка вы понимаете разницу между законной критикой ЦАХАЛа, что ценно в демократическом обществе, и разжиганием антагонизма в ее рядах».

По словам Вильнаи, «игнорирование этих вызовов, позволяющее постоянное введение партийных норм и соображений в поведение и субординацию наших силовых структур, которые должны быть полностью изолированы от них, ставит под угрозу нашу национальную безопасность».

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