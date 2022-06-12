Профессор Юджин Конторович: Норвегия решила дискриминировать Израиль

Израильский профессор отреагировал на решение норвежского правительства маркировать все продукты, произведенные в Иудее или Самарии: «Действия Норвегии направлены дискриминацию Израиля».

Профессор Юджин Конторович, директор отдела международного права иерусалимского политического форума «Кохелет», ответил на заявление норвежского правительства о том, что оно будет маркировать продукты питания, происходящие из районов Иудеи и Самарии Израиля.

«Действия Норвегии направлены не на соблюдение международного права — которое не требует такой маркировки — а на дискриминацию Израиля. Осло горячо поддерживает дело Западной Сахары — но по-прежнему маркирует продукты с этой территории «Сделано в Марокко». Подобные действия происходят отчасти потому, что европейские страны привыкли ожидать мягкой реакции со стороны Израиля.», — сказал профессор Конторович.

В заявлении, сделанном на прошлой неделе, норвежское правительство отметило: «Продукты питания, происходящие с оккупированных Израилем территорий, должны иметь маркировку с указанием района, из которого происходит продукт, и что он происходит из израильского поселения, если это так».

«В постановлении Европейского суда от 12.11.2019 говорится, что Положение об информации о продуктах питания должно быть истолковано таким образом, что продукты питания из районов, оккупированных Израилем, должны маркироваться отдельно, чтобы потребители не были введены в заблуждение отсутствием маркировки о происхождении продуктов».

Курсор ранее писал, что Норвегия будет маркировать товары, произведенные в Иудее и Самарии. Правительство Норвегии требует, чтобы на израильских товарах было указано, где в Израиле они были произведены, чтобы не «вводить в заблуждение» покупателей.