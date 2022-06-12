Норвегия будет маркировать товары, произведенные в Иудее и Самарии

Правительство Норвегии требует, чтобы на израильских товарах было указано, где в Израиле они были произведены, чтобы не «вводить в заблуждение» покупателей.

Норвегия объявила, что будет маркировать продукты питания, происходящие из израильских районов Иудея и Самария.

В заявлении норвежского правительства говорится: «Продукты питания, происходящие из районов, оккупированных Израилем, должны маркироваться с указанием района, из которого происходит продукт, и что он происходит из израильского поселения, если это так.»

«В постановлении Европейского суда от 12.11.2019 говорится, что Положение об информации о продуктах питания должно быть истолковано таким образом, что продукты питания из районов, оккупированных Израилем, должны маркироваться отдельно, чтобы потребители не были введены в заблуждение отсутствием маркировки о происхождении продуктов».

Сообщается, что данное постановление особенно касается вина, оливкового масла, фруктов, овощей и картофеля, которые происходят из соответствующих районов.

Курсор ранее писал, что в Норвегии ученые нашли хорошо сохранившуюся стрелу с перьями возрастом 1500 лет. Больше всего команду удивило состояние этой стрелы и ее тетивы. На нем до сих пор сохранилось заточенное железное острие и, что удивительно, на нем даже есть перья.

Также сообщалось, что Активисты, выступающие за защиту окружающей среды и против войны в Украине, приковали свою лодку к российскому нефтяному танкеру и призывают норвежское правительство отказаться от российской нефти.