Профсоюз врачей нацелился на министра, заявившего, что религия является основанием для отказа в лечении

Центральный союз врачей Израиля инициировал общенациональную рекламную кампанию против того, что он считает нападками министра на медицинскую этику.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Израильская медицинская ассоциация разместила на телевидении и радио рекламу, в которой подчеркивается, что врачи никогда не будут дискриминировать в оказании помощи. Это стало ответом на комментарии правого министра национальных миссий Орит Струк.

Двухдневная рекламная кампания была приурочена к Дню врача в среду, ежегодному событию, когда многие израильтяне выражают благодарность своим врачам с помощью открыток и сообщений в соцсетях. Струк спровоцировала скандал в декабре, незадолго до своего назначения на пост министра, когда сказала, что врачам нужно разрешить отказываться от лечения, противоречащего их религиозной вере, если другой врач готов предоставить такое же лечение.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг ее позицию. Председателя Израильской медицинской ассоциации сказал, что его организация решила выйти в эфир, опасаясь, что ее комментарии могут повлиять на политику правительства или национальный дискурс.

Фельдман сказал, что, по его мнению, принятие позиции Струк потенциально может дать врачам возможность отказаться от ряда методов лечения, включая лечение бесплодия незамужних женщин, аборты и специализированную помощь израильтянам ЛГБТК.

«Наша кампания очень четко дает понять, что этого не может быть. Мы будем твердо держаться клятвы, которую мы все дали, и относиться к каждому человеку в меру наших возможностей, независимо от расы, пола и любых других факторов», ‒ сказал он.

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