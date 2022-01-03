Прогноз: до трети израильтян заразятся COVID в ближайшие 3 недели

С 21 декабря в стране зафиксировано четыре смерти от COVID.

Ведущий эксперт в области здравоохранения, консультирующий правительство, предсказал в воскресенье утром, что каждый третий или четвертый израильтянин будет заражен Омикроном в течение следующих трех недель, предупредив, что большинство из них не узнает, что они были инфицированы, потому что в стране быстро заканчиваются тестовые наборы.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

В воскресенье испытательные центры по всей стране были наводнены огромными толпами, когда тысячи израильтян выстроились в очередь пешком или в машинах, чтобы пройти тестирование, и им пришлось много часов ждать, чтобы их проверили.

Данные министерства здравоохранения, опубликованные в воскресенье утром, показали, что в субботу было подтверждено 4197 новых случаев заболевания, что означает сокращение тестирования по выходным, а количество положительных тестов выросло до 4,57 процента. Ежедневные инфекции в Израиле выросли с менее 1000 новых случаев около 10 дней назад до почти 5 500 в пятницу, а количество активных случаев почти утроилось за неделю до 31 958. Общее количество подтвержденных инфекций с начала пандемии составляет около 1,4 миллиона.

Однако количество серьезных случаев увеличилось гораздо более умеренно: с 77 22 декабря до 110 в воскресенье. Число погибших осталось на уровне 8 244 человека. С 21 декабря в стране зафиксировано четыре смерти от COVID.

Ранее Курсор сообщал, что врач рассказал, что повысит защиту от штамма Омикрон в десятки раз.

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