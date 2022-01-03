Врач рассказал, что повысит защиту от штамма Омикрон в десятки раз

Усилить в десятки раз защиту организма от Омикрон-штамма коронавируса можно благодаря гибридному иммунитету. Об этом в беседе с радио «Sputnik» рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, существует высокий риск повторного заражения COVID-19 в случае, если в первый раз человек был инфицирован штаммом «Дельта», а во второй — «Омикроном». Водолазов подчеркнул, что вакцинация обеспечивает более надежную защиту, но не стопроцентную, так как новый штамм коронавируса отличается повышенной заразностью.

Наиболее надежную защиту от заражения «Омикрон»-штаммом имеют те, у кого выработался гибридный иммунитет — то есть те, кто успел переболеть и вакцинироваться от коронавируса.

«По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от Омикрона из всех имеющихся и даже теоретически возможных», — заключил медик.

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