Прогноз погоды на 10 июля: облачность и снижение температуры

Согласно прогнозу синоптиков, 10 июля, в воскресенье, в Израиле будет наблюдаться переменная облачность с прояснениями. Температура немного снизится и будет соответствовать сезонной норме.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +27°С днем, +21°С ночью;
- Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +40°С днем, +26°С ночью;
- Тверия: ясно, +35°С днем, +25°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 10 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-160 см. Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
Ранее Курсор сообщал, что представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.