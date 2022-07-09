Прогноз погоды на 10 июля: облачность и снижение температуры

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Синоптики заявили, что завтра в Иерусалиме немного опустится температура воздуха Кроме того, в Хайфском округе прогнозируется облачность.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 июля, в воскресенье, в Израиле будет наблюдаться переменная облачность с прояснениями. Температура немного снизится и будет соответствовать сезонной норме. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +27°С днем, +21°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +40°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +25°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 10 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-160 см. Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-160 см. Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Ранее Курсор сообщал, что представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.

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Автор материала: Аарон Кальвин