Прогноз погоды на 10 января, понедельник: ясно

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 10 января. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, ясно, слабый ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: малооблачно, +12°С днем, +5°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +17°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +15°С днем, +8°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +17°С днем, +4°С ночью;
- Эйлат: ясно, +20°С днем, +11°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +10°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 8 января составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 10-20 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 20°С.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Южной Африке в результате наводнений погибли пять человек.
Внезапные проливные дожди вызвали разрушительные наводнения.
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