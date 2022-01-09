Прогноз погоды на 10 января, понедельник: ясно

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: малооблачно, +12°С днем, +5°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +17°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +15°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +17°С днем, +4°С ночью;

Эйлат: ясно, +20°С днем, +11°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +10°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 8 января составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 20°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Южной Африке в результате наводнений погибли пять человек.

Внезапные проливные дожди вызвали разрушительные наводнения.