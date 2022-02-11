Прогноз погоды на 12 февраля, суббота: ясно

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра, 12 февраля. На большей части территории страны ожидается повышение температуры, ясная погода, легкий ветер.

Синоптики сделали прогноз погоды на субботу, 12 февраля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, легкий ветер до 2.7 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +14°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +18°С днем, +6°С ночью;

Хайфа: ясно, +15°С днем, +6°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +20°С днем, +4°С ночью;

Эйлат: ясно, +22°С днем, +9°С ночью;

Тверия: ясно, +19°С днем, +8°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 12 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-восточный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-восточный, скорость 20-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-восточный, скорость 20-30 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-восточный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 16°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что коалы попали в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Сообщается, что власти Австралии внесли коал в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. На Восточном побережье Австралии повышен уровень государственной защиты коал.

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