Прогноз погоды на 12 февраля, суббота: ясно

Синоптики сделали прогноз погоды на субботу, 12 февраля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, легкий ветер до 2.7 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +14°С днем, +6°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +18°С днем, +6°С ночью;
- Хайфа: ясно, +15°С днем, +6°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +20°С днем, +4°С ночью;
- Эйлат: ясно, +22°С днем, +9°С ночью;
- Тверия: ясно, +19°С днем, +8°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 12 февраля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-восточный, скорость 20-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-восточный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 16°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что коалы попали в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Сообщается, что власти Австралии внесли коал в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. На Восточном побережье Австралии повышен уровень государственной защиты коал.
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