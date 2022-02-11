Коалы попали в список видов, находящихся под угрозой исчезновения

Сообщается, что власти Австралии внесли коал в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. На Восточном побережье Австралии повышен уровень государственной защиты коал.

Стало известно, что в последнее время популяция коал сильно пострадала из-за лесных пожаров и постоянной засухи, которые сокращают среду их обитания.

Об этом сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды Австралии.

Также количество коал сокращается из-за антропогенных факторов — загрязнение окружающей среды, расширение сельскохозяйственных угодий, которые ежегодно уничтожают эвкалиптовые леса.

Эвкалиптовые леса — единственная возможная среда обитания коал.

Согласно статистике, за последние 20 лет популяция редких животных сократилась в штате Новый Южный Уэльс — на 60%, в штате Квинсленд — на 50% соответственно.

Ранее Курсор писал о том, что фермеры подсчитали ущерб, который нанес шторм Элпис.

По предварительным оценкам ущерб фермерам от шторма «Элпис» оценивается в 60 миллионов шекелей. Это на 15 миллионов шекелей больше, чем полученная по предварительным оценкам сумма ущерба от шторма «Кармель»

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