Прогноз погоды на 26 августа: ясно и слабый ветер

В пятницу, 26 августа, на большей части территории страны температура останется без изменений. Синоптики прогнозируют ясную погоду и слабый ветер.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +25°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +23°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +23°С ночью;
- Эйлат: ясно, +41°С днем, +28°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 26 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.
Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер его-восточный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что мэрия Хайфы объявила, что вновь разрешает жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет».