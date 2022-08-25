Прогноз погоды на 26 августа: ясно и слабый ветер

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В некоторых регионах, согласно данным гидрометцентра, температура воздуха снизится на 1-2 градуса, но в Израиле по-прежнему будет жарко.

В пятницу, 26 августа, на большей части территории страны температура останется без изменений. Синоптики прогнозируют ясную погоду и слабый ветер. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +25°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +23°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +23°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +28°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 26 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер его-восточный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что мэрия Хайфы объявила, что вновь разрешает жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет».

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Автор материала: Кати Гиршин