В Хайфе разрешили открыть для купания популярный пляж

Муниципалитет Хайфы разрешил жителям и гостям города снова отдыхать на одном из самых спокойных пляжей, который был закрыт из-за показателей воды.

Сегодня, 25 августа, мэрия Хайфы, ссылаясь на данные проверки, объявила, что вновь разрешает жителям отдыхать на пляже «Ха-Шакет».

Об этом сообщает издание «Детали».

Накануне этот пляж был закрыт из-за того, что в пробках воды было обнаружено аномальное количество вредных бактерий. Но результаты сегодняшней проверки показали, что пробы значительно улучшились и теперь горожане снова могут купаться.

Отметим, что пляж «Ха-Шакет» — это самый спокойный пляж города, который отлично подходит для отдыха с детьми, но на нем действует строгое правило раздельного купания.

«Курсор» писал ранее, что названы лучшие израильские пляжи, которые в этом году получили оценку «очень чистый». Министерство охраны окружающей среды определило индекс чистоты пляжей, который показал рост показателей по сравнению с прошлым годом.

Еще мы писали, что два пляжа Израиля попали в топ-100 лучших пляжей мира. Речь идет об Эйн-Бокек на Мертвом море, а также тель-авивском пляже Гордон.

Напомним, что в Таиланде, на пляже Банг Саэн (провинция Чонбури), туристы заметили подозрительный предмет, который они сочли за человеческий труп, но оказалось, что перед ними дорогостоящая секс-кукла.