Прогноз погоды на 3 января, понедельник: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 3 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, легкий ветер до 3.3 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, дождь, +12°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +18°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +15°С днем, +10°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +18°С днем, +9°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +19°С днем, +11°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +12°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 2 января составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 22°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, в каком месте нашей планеты появится новый горный хребет.

По словам экспертов, во время столкновения литосферных плит северо-запад Индии будет похоронен на глубине около 50 километров под современной Сомали.

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