Ученые рассказали, в каком месте нашей планеты появится новый горный хребет

По словам экспертов, во время столкновения литосферных плит северо-запад Индии будет похоронен на глубине около 50 километров под современной Сомали.

Ученые из Утрехтского института рассказали, что на Земле через 200 миллионов лет сформируется новый горный хребет. Их уже назвали новыми Гималаями.

Исследование опубликовано в научном журнале dnaindia.

Так, сама Гималаи начали свое формирование 50 миллионов лет назад. Они образовались после столкновения двух литосферных плит. По словам экспертов, примерно то же самое может произойти через 200 миллионов лет на территории современного государства Сомали.

Название будущего горного хребта – Сомалайя. Ученые прогнозируют, что горный хребет раскинется между Африкой и Мадагаскаром.

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Еще напомним, что ученые рассказали, когда Землю ждет полное уничтожение. Группа экспертов из Манчестерского университета выяснила, что полное уничтожение Земли возможно лишь через 100 миллиардов лет. Во время исследования они брали во внимание большое количество факторов, которые могут привести к Апокалипсису.

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