Прогноз погоды на 31 января, понедельник: облачно

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Ожидается, что 31 января ожидается облачная погода, есть вероятность небольшого дождя, температура останется на прежнем уровне.

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 31 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, облачно, возможен легкий дождь, слабый ветер до 3.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +9С днем, +4°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +16°С днем, +7°С ночью;

Хайфа: дождь, +12°С днем, +6°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +16°С днем, +4°С ночью;

Эйлат: малооблачно, +19°С днем, +7°С ночью;

Тверия: дождь, +16°С днем, +9°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 31 января составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 120-240 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 120-240 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 120-240 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 120-240 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 19°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что очередной вид редких животных вымирает из-за изменений климата.

Самой серьезной угрозой для выживаемости носорогов считаются инвазивные виды животных и стихийные бедствия, — наводнения и пожары, что в последние годы все чаще бушуют в их среде обитания.

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