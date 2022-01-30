Прогноз погоды на 31 января, понедельник: облачно

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 31 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, облачно, возможен легкий дождь, слабый ветер до 3.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: облачно, +9С днем, +4°С ночью;
- Тель-Авив: облачно, +16°С днем, +7°С ночью;
- Хайфа: дождь, +12°С днем, +6°С ночью;
- Беэр Шева: облачно, +16°С днем, +4°С ночью;
- Эйлат: малооблачно, +19°С днем, +7°С ночью;
- Тверия: дождь, +16°С днем, +9°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 31 января составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 120-240 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 120-240 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 19°С.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что очередной вид редких животных вымирает из-за изменений климата.
Самой серьезной угрозой для выживаемости носорогов считаются инвазивные виды животных и стихийные бедствия, — наводнения и пожары, что в последние годы все чаще бушуют в их среде обитания.
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