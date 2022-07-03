Прогноз погоды на 4 июля: ясное небо и небольшое потепление

Согласно прогнозу синоптиков, в Израиле завтра ожидается еле заметное потепление. Температура воздуха повысится на 1 или 2 градуса в зависимости от региона. Осадков не ожидается.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +20°С ночью;
- Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;
- Тверия: ясно, +37°С днем, +24°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 4 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 28°С.
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