Прогноз погоды на 4 июля: ясное небо и небольшое потепление

Эксперты уверяют, что завтра температура воды в Красном море в заливе Эйлата опустится на два градуса. На всех пляжах ожидается легкое волнение воды, небольшие волны.

Согласно прогнозу синоптиков, в Израиле завтра ожидается еле заметное потепление. Температура воздуха повысится на 1 или 2 градуса в зависимости от региона. Осадков не ожидается.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +24°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 4 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 28°С.

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