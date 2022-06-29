Ученые приблизились к разгадке тайны последнего ледникового периода

Две загадки не дают покоя многим палеоклиматологам: откуда взялись ледяные щиты последнего ледникового периода и как они росли так быстро?

Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, возможно, позволит пролить свет на эти загадки. Эти выводы, изложенные в исследовании, можно применить и к другим историческим ледниковым периодам.

Последний ледниковый цикл начался 116 000 лет назад, и Северное полушарие покрыл огромный ледяной щит. Однако этим щитам понадобилось всего 10 000 лет, чтобы вырасти и объединиться. Это вызвало большое удивление среди ученых.

Ученые ранее пытались объяснить появление обширных ледяных щитов, которые покрывали Северную Европу и Скандинавию — теплая вода, принесенная Североатлантическим течением, должна была сделать Скандинавию в значительной степени свободной ото льда.

«Проблема в том, что мы не знаем, откуда взялись эти ледяные щиты (в Скандинавии) и что заставило их расшириться за такой короткий промежуток времени», — сказал Маркус Лофверстром, ведущий автор.

Авторы исследования разработали сложную модель системы Земля, которая позволяет воссоздать ранние климатические условия недавнего ледникового периода с высокой пространственной детализацией.

Исследователи обнаружили, что океанские ворота Канадского арктического архипелага играют жизненно важную роль в контроле климата Северной Атлантики. Возможно, это также оказало влияние на рост ледяных щитов в Скандинавии. Модель показали, что пока Канадский арктический архипелаг оставался открытым, Северное полушарие достаточно охлаждалось, чтобы позволить расти ледяным щитам в Северной Канаде и Сибири.

«Используя моделирование климата и анализ морских отложений, мы показываем, что лед, формирующийся в северной части Канады, может загораживать проходы через океан и менять водные потоки из Арктики в Северную Атлантику, — сказал Лофверстром, — а это, в свою очередь, приводит к ослаблению циркуляции океана и созданию более прохладных климатических условий у берегов Скандинавии, достаточных для того, чтобы в этом регионе начали расти льды».

В целом эксперименты могут свидетельствовать о том, что образование морского льда в Северной Канаде стало одной из причин появления скандинавских ледников.

«Возможно, что выявленные нами здесь механизмы применимы к каждому ледниковому периоду, а не только к самому последнему. Это может даже помочь объяснить более короткие холодные периоды, такие как похолодание в период позднего дриаса (12 900–11 700 лет назад)», — сказал Лофверстром.

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